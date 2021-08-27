Движение в Ходынском тоннеле в сторону центра затруднено из-за ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Ходынский тоннель Карта всех событий

На севере столицы, в Ходынском тоннеле, произошло ДТП с участием двух машин. Из-за инцидента в тоннеле затруднено движение в сторону центра. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Объехать место ДТП можно по дублеру Ленинградского проспекта, — пояснили в ведомстве.

Еще одно ДТП произошло 27 августа в районе дома 38 на Дубнинской улице. Автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие.

24 августа сообщалось, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя иномарки, который сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Polo.

Инцидент произошел возле дома 29 на Новокосинской улице. Водитель сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента мужчина покинул место ДТП. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины».