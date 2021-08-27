Пост «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду набрал 1,5 миллиона лайков
Пост «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду набрал почти полтора миллиона лайков. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду в пятницу, 27 августа.
Публикация «Манчестер Юнайтед» в Twitter-аккаунте о подписании форварда Криштиану Роналду вызвал ажиотаж среди пользователей социальной сети. За три часа пост набрал 1,5 миллион лайков и более 700 тысяч ретвитов.
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в английском футбольном клубе. Португальцу будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.
До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.
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