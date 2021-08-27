Пост «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду набрал 1,5 миллиона лайков

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Пост «Манчестер Юнайтед» о возвращении Роналду набрал почти полтора миллиона лайков. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду в пятницу, 27 августа.

Публикация «Манчестер Юнайтед» в Twitter-аккаунте о подписании форварда Криштиану Роналду вызвал ажиотаж среди пользователей социальной сети. За три часа пост набрал 1,5 миллион лайков и более 700 тысяч ретвитов.

Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в английском футбольном клубе. Португальцу будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

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