Военная база США на границе Ирака и Кувейта подверглась ракетной атаке

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Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

— Неизвестные выпустили три ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джиришан на границе с Кувейтом, — рассказал собеседник издания.

Ракеты, по первоначальной информации, упали в окрестностях базы. При этом пострадавших нет, отмечается на сайте агентства.

28 июня сообщалось, что по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Американцы ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.

Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

В тот же день в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, всего было выпущено восемь ракет.