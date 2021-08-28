Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Военная база США на границе Ирака и Кувейта подверглась ракетной атаке

Иван Юминов

В мире
Военная база США на границе Ирака и Кувейта подверглась ракетной атаке
Фото: Pixabay

Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

— Неизвестные выпустили три ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джиришан на границе с Кувейтом, — рассказал собеседник издания.

Ракеты, по первоначальной информации, упали в окрестностях базы. При этом пострадавших нет, отмечается на сайте агентства.

28 июня сообщалось, что по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Американцы ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.

Эти цели были выбраны, потому что данные объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские персонал и объекты в Ираке.

В тот же день в СМИ появилась информация, что военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, американские самолеты совершили пролеты над местом инцидента. Над местом обстрела поднимались клубы дыма, всего было выпущено восемь ракет.

Читайте также:
ИракСШАвоенные базы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте