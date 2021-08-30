Дом 1968 года постройки на Новом Арбате капитально отремонтируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 26 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в доме 1968 года постройки на улице Новый Арбат. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала руководитель экспертного ведомства Анна Яковлева.

Специалисты Мосгосэкспертизы уже согласовали проект ремонта. В здании обновят систему электроснабжения, приведут в порядок технические этажи и подвал.

Яковлева уточнила, что специалисты заменят наружные дверные блоки входа в подъезды, в тамбурах установят новые двери. Также будут обновлены мусорокамера и система мусороудаления.

— Также для того чтобы сформировать в доме современные и безопасные системы инженерно-технического обеспечения, предусматривается замена вводно-распределительного устройства, магистральных стояков квартир, этажных щитов, общедомового освещения, — заявила Анна Яковлева, слова которой приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно москвичам показали процесс ремонта Большого Каменного моста. Его реконструкция длилась 14 месяцев. Большой Каменный мост является объектом культурного наследия, капитальный ремонт сооружения провели впервые более чем за 80 лет.

В субботу, 28 августа, москвичи провели субботник около Дома купца Виноградова с целью привлечь внимание к проблеме памятника деревянного зодчества дореволюционной России.