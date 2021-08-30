Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре до утра 31 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московское лето завершится дождем и грозами — такая погода сохранится в столичном регионе до 9:00 вторника. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Синоптики ожидают усиление ветра до 14 метров в секунду. При этом отмечается, что ливень с грозой пройдет не во всех районах Москвы, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 09:00 31 августа местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, — сообщили в свою очередь в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

В ведомстве предупредили владельцев автомобилей об опасной погоде. Водителям посоветовали снизить скорость движения, резко не поворачивать и искать стоянку вдали от деревьев и шатких конструкций.

В МЧС Подмосковья рассказали, что похожая погода ожидается и в Московской области в ночь с 30 на 31 августа.

В понедельник, 30 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на этой неделе в Москву и область придет холодный атмосферный фронт, что приведет к похолоданию до 15 градусов выше нуля.