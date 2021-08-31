СМИ: Ксению Бородину засняли с новым возлюбленным

Фото: instagram/borodylia

В прошлом месяце появились слухи о возможном романе телеведущей Ксении Бородиной с ресторатором Эриком Авагяном. Знаменитость не комментировала подробности личной жизни, но намекнула, что ее сердце уже занято.

На днях Бородину заметили на вечеринке по случаю 34-летия бизнесвумен Элеоноры Мовсисян. Звезда появилась в облегающем красном платье с глубоким декольте. В Сети появилось видео, где телеведущая танцует с Авагяном. Кадры романтического момента появились в разделе Stories в Instagram одного из друзей пары. Пользователь отметил, как хорошо влюбленные смотрятся вместе, передает портал StarHit.

На видео Ксения нежно прижималась к плечу ресторатора и улыбалась. Но, несмотря на внешнюю уверенность, телеведущая явно волновалась в объятиях избранника. Она нервно покусывала губы и прятала лицо от камеры.

Ксения Бородина в августе развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака, у них есть общая дочь Теона. Слухи о том, что в семье телеведущей все не так гладко, ходили уже несколько месяцев. Омарова видели в компании бывшей участницы телешоу «Дом-2» Леры Фрост, за что Бородина назвала ее «эскортницей». Кроме того, бизнесмена заметили вместе с еще одной бывшей участницей этого реалити-шоу — Татой Блюменкранц. Сам Омаров уверял, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения и ничего больше.

29 июня Ксения Бородина сообщила, что подала на развод с Курбаном Омаровым. Также она заявила, что семья для нее является одной из главных вещей в жизни. По словам телеведущей, она хотела жить «долго и счастливо, спасая хрупкий мир». Бородина подчеркнула, что подписчики не в курсе всей ситуации, однако попросила больше не спрашивать ее о причинах развода.