Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Регулярно занимается абьюзингом»: Бузова резко высказалась о Соловьеве

Юлия Курганова

Общество
«Регулярно занимается абьюзингом»: Бузова резко высказалась о Соловьеве
Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила в разделе Stories соцсети Instagram интерактив с фанатами, во время которого ответила на волнующие их вопросы. Артистку, в частности, спросили о том, чего она никогда не примет в мужчине. Бузова ответила, что настоящим дном считает, когда представители сильного пола оскорбляют и унижают женщин.

— Я никогда не приму и не пойму, когда мужчина оскорбляет, унижает девушку. Когда мужчина словесно и физически бьет женщину. Для меня это просто автоматически дно, — рассказала певица.

Она даже назвала имя одного из мужчин, который, по ее мнению, уже успел снискать себе репутацию абьюзера. Бузова сообщила, что он даже приглашал ее на свои программы.

— Есть один «пассажир», который в YouTube выпускает шоу, зовут его Владимир Соловьев. Он регулярно занимается абьюзингом. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает. Недавно он меня тоже приглашал. И я хочу еще раз лично подтвердить свою позицию: я никогда не приду к вам на шоу и не позволю хайпиться вам за мой счет, — заявила звезда.

Недавно Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с Губерниевым. Фотография певицы с надписью на груди «Где мой коньяк?» появилась в Сети.

Телеведущая разрыдалась в прямом эфире канала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Губерниева, перестала ли она пить коньяк по утрам, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Исполнительница не поняла иронии комментатора и принялась оправдываться, что не страдает алкогольной зависимостью. Позже Губерниев извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощения у всех россиян.

Читайте также:
абьюзерОльга БузоваВладимир Соловьев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте