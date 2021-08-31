«Регулярно занимается абьюзингом»: Бузова резко высказалась о Соловьеве

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила в разделе Stories соцсети Instagram интерактив с фанатами, во время которого ответила на волнующие их вопросы. Артистку, в частности, спросили о том, чего она никогда не примет в мужчине. Бузова ответила, что настоящим дном считает, когда представители сильного пола оскорбляют и унижают женщин.

— Я никогда не приму и не пойму, когда мужчина оскорбляет, унижает девушку. Когда мужчина словесно и физически бьет женщину. Для меня это просто автоматически дно, — рассказала певица.

Она даже назвала имя одного из мужчин, который, по ее мнению, уже успел снискать себе репутацию абьюзера. Бузова сообщила, что он даже приглашал ее на свои программы.

— Есть один «пассажир», который в YouTube выпускает шоу, зовут его Владимир Соловьев. Он регулярно занимается абьюзингом. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает. Недавно он меня тоже приглашал. И я хочу еще раз лично подтвердить свою позицию: я никогда не приду к вам на шоу и не позволю хайпиться вам за мой счет, — заявила звезда.

Недавно Бузова появилась в майке, посвященной конфликту с Губерниевым. Фотография певицы с надписью на груди «Где мой коньяк?» появилась в Сети.

Телеведущая разрыдалась в прямом эфире канала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Губерниева, перестала ли она пить коньяк по утрам, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Исполнительница не поняла иронии комментатора и принялась оправдываться, что не страдает алкогольной зависимостью. Позже Губерниев извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощения у всех россиян.