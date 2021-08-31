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Синоптики сообщили москвичам о погоде 31 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили москвичам о погоде 31 августа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Во вторник, 31 августа, в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода. При переменной облачности обойдется без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье температура будет 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в воздухе и фон атмосферного давления в пределах климатической нормы. Последний день лета рекомендуется провести с пользой для здоровья — побывать на свежем воздухе, погулять в парках и скверах, заниматься физическими упражнениями. Также следует готовиться к длительному холодному периоду. В осенних овощах и фруктах много витаминов, полезны закаливающие процедуры.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. В понедельник и вторник температура воздуха в Московском регионе будет теплой и составит 23–25 градусов тепла. В среду погода резко изменится в сторону похолодания, но умеренно.

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