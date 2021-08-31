Россиянин Владимир Свиридов стал победителем Паралимпиады в толкании ядра

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Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В лучшей из шести попыток россиянин показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое же достижение на 35 сантиметров. Серебро взял представитель Туниса Яссин Гениши (15,12 метра), третьим стал немец Себастьян Дитц (14,81 метра).

Россиянин Алан Кокойты занял пятое место (14,37 метра), передает ТАСС.

Свиридову 31 год, он является бронзовым бризером Паралимпийских игр 2012 года в прыжках в длину и чемпионом мира и Европы в толкании ядра.

Россиянин Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды.

Российская сборная занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 22 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидерами остаются спортсмены из Китая (55-36-30), на втором месте находится сборная Великобритании (27-21-22).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.