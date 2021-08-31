Туман и кратковременные дожди ожидаются в столице в последний день лета

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Последний день лета в Москве будет теплым, местами пройдут кратковременные дожди и будут наблюдаться очаги тумана. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Погода облачная, с прояснениями, в начале дня возможны кратковременные дожди и очаги тумана, далее — без существенных осадков, — приводит слова синоптика РИА Новости.

В Москве воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в регионе — от плюс 22 до плюс 27.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, отметил Леус.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.