Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Туман и кратковременные дожди ожидаются в столице в последний день лета

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Туман и кратковременные дожди ожидаются в столице в последний день лета
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Последний день лета в Москве будет теплым, местами пройдут кратковременные дожди и будут наблюдаться очаги тумана. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Погода облачная, с прояснениями, в начале дня возможны кратковременные дожди и очаги тумана, далее — без существенных осадков, — приводит слова синоптика РИА Новости.

В Москве воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в регионе — от плюс 22 до плюс 27.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, отметил Леус.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Читайте также:
Погодатуманыпрогнозы синоптиков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте