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Состояние всех автовокзалов и автостанций проверили в Подмосковье

Анастасия Колоскова

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Состояние всех автовокзалов и автостанций проверили в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сотрудники Государственного административно-технического надзора Московской области проверили состояние всех автовокзалов и автостанций в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предметом проверки стали фасады зданий и прилегающие к объектам территории.

— С 16 по 27 августа сотрудники ведомства проверили все автовокзалы, устранено 54 выявленных нарушений благоустройства, — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, в числе нарушений оказались мусор на прилегающей территории, неисправность осветительных объектов, а также ненадлежащее содержание ограждений и фасадов зданий.

В общей сложности на территории Московской области работают более 40 автовокзалов и автостанций, сообщает «Радио 1».

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