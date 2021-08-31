Остановка поездов на станции метро «Каширская» возобновится при движении в центр

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Поезда начнут останавливаться на станции московского метро «Каширская» Замоскворецкой линии при движении в сторону центра. Об этом сообщили во вторник, 31 августа.

При этом полное возобновление прежнего режима работы произойдет на станции после завершения строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2022 году, написали в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

В понедельник, 30 августа, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города заявила, что в московском районе Зюзино ограничат движение с 31 августа по 30 декабря. Произойдет это из-за строительства БКЛ.

Изменения коснутся двух уличных участков: улицы Каховка и Малой Юшуньской улицы. Для движения транспорта здесь организуют временные уширения.

В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что готовность южного участка БКЛ составляет порядка 90 процентов. На участке разместятся три станции: «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», степень готовности которых оценивается как высокая.