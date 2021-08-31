Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 598 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на перекрестке Покровской улицы и Проектируемого проезда № 598.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение по Покровской улице в сторону Рождественской улицы затруднено, — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с места аварии. На нем видно, что один из участников ДТП — автомобиль каршеринга.

Видео: Instagram / mylubertsy

Еще один случай ДТП произошел днем 31 августа на МКАД. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.