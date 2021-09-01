Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дни военно-исторического кино пройдут в Музее техники Задорожного

Ольга Маркова

Развлечения
Дни военно-исторического кино пройдут в Музее техники Задорожного
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного со 2 по 6 сентября приглашает поклонников кинематографа на показы III Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

Гости кинофестиваля смогут посмотреть отечественные и зарубежные военно-исторические фильмы: «Аты-баты, шли солдаты», «Батальон», «Крылья урагана», «Подольские курсанты».

Вход на фестиваль свободный при наличии билетов в музей, сообщается на сайте организации.

Музей Победы с 2 по 6 сентября зовет посетителей на кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». В программе: показ отечественных и зарубежных фильмов, встречи и спектакли. Фестиваль посвящен 800-летию Александра Невского и 80-летию Битвы под Москвой. Лента «Разгром немецких войск под Москвой» 2 сентября откроет форум.

Зрители увидят более 30 художественных и документальных фильмов: «Красный призрак», «Белый тигр», «С неба и в бой», «Бронекатер», «День войны», «Африка». Программа предусматривает культурно-образовательные мероприятия и серию специальных показов.

Читайте также:
МузеиФестивалиКино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Страну накрывает волна здоровья

Все мнения
О проекте