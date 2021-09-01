Дни военно-исторического кино пройдут в Музее техники Задорожного

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного со 2 по 6 сентября приглашает поклонников кинематографа на показы III Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

Гости кинофестиваля смогут посмотреть отечественные и зарубежные военно-исторические фильмы: «Аты-баты, шли солдаты», «Батальон», «Крылья урагана», «Подольские курсанты».

Вход на фестиваль свободный при наличии билетов в музей, сообщается на сайте организации.

Музей Победы с 2 по 6 сентября зовет посетителей на кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». В программе: показ отечественных и зарубежных фильмов, встречи и спектакли. Фестиваль посвящен 800-летию Александра Невского и 80-летию Битвы под Москвой. Лента «Разгром немецких войск под Москвой» 2 сентября откроет форум.

Зрители увидят более 30 художественных и документальных фильмов: «Красный призрак», «Белый тигр», «С неба и в бой», «Бронекатер», «День войны», «Африка». Программа предусматривает культурно-образовательные мероприятия и серию специальных показов.