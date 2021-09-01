«Словесная эквилибристика»: Лавров обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений

Фото: МИД РФ

Киев занимается «словесной эквилибристикой» вместо выполнения Минских соглашений. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия учебного года в МГИМО.

По его словам, Минские соглашения были подписаны добровольно и «не предусматривают никакого принуждения».

— Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике... Считают, что Русь — это их исконное название, — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что принуждать Украину к миру и соблюдению Минских соглашений должен Запад, пишут «Известия».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь. Так Мария Захарова ответила пресс-секретарю делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который ранее заявил, что страна должна носить название Русь-Украина.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.