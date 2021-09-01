Интервалы движения поездов временно увеличили на фиолетовой ветке метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На фиолетовой ветке московского метро временно увеличили интервалы движения поездов в связи с проведением проверки инфраструктуры. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Позже в ведомстве добавили, что движение на указанной линии вводится в график.

23 августа станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро вновь открылась для пассажиров. Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили.

С 1 сентября Сергей Собянин решил сделать в городе наземные пересадки бесплатными. Он отметил, что горожане привыкли к бесплатным пересадкам между метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), однако наземные пересадки всегда были платными.

О том, как в Москве будет работать бесплатная пересадка в наземном транспорте, читайте в материале «Вечерней Москвы».