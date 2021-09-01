Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рабочий погиб при загадочных обстоятельствах в подмосковной Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Рабочий погиб при загадочных обстоятельствах в подмосковной Балашихе
Фото: СК РФ

В подмосковной Балашихе во время проведения лакировочных работ погиб 23-летний рабочий. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По словам представителя ведомства, погибший работал на предприятии по изготовлению деревянных изделий. 31 августа он ушел в лакировочную комнату, где заперся изнутри. Спустя некоторое время коллеги мужчины забеспокоились и выбили дверь комнаты, где обнаружили труп.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется изъятие документации регулирующих деятельность организации, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, — заключила Тертичная.

Днем ранее, 30 августа, на строительном объекте, расположенном на Летной улице, 41, 20-летний рабочий решил воспользоваться строительной болгаркой для очистки казана.

Чтобы защитить себя от искр, он обмотал вокруг шеи простыню. В какой-то момент простыня зацепилась за вращающийся редуктор инструмента и сдавила шею рабочего. Последний не смог высвободиться и умер.

Читайте также:
Московская областьследственный экспериментгибель рабочих
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анкедот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте