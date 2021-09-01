Рабочий погиб при загадочных обстоятельствах в подмосковной Балашихе

Фото: СК РФ

В подмосковной Балашихе во время проведения лакировочных работ погиб 23-летний рабочий. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По словам представителя ведомства, погибший работал на предприятии по изготовлению деревянных изделий. 31 августа он ушел в лакировочную комнату, где заперся изнутри. Спустя некоторое время коллеги мужчины забеспокоились и выбили дверь комнаты, где обнаружили труп.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется изъятие документации регулирующих деятельность организации, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, — заключила Тертичная.

Днем ранее, 30 августа, на строительном объекте, расположенном на Летной улице, 41, 20-летний рабочий решил воспользоваться строительной болгаркой для очистки казана.

Чтобы защитить себя от искр, он обмотал вокруг шеи простыню. В какой-то момент простыня зацепилась за вращающийся редуктор инструмента и сдавила шею рабочего. Последний не смог высвободиться и умер.