Центр «Вектор» пообещал скорый выход «ЭпиВакКороны-Н» в гражданский оборот

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Российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» планируют выпустить в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом рассказала в четверг, 2 сентября, заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, в настоящее время специалисты произвели более пяти миллионов доз данной вакцины. В оборот выведено более 1,8 миллиона доз.

— «ЭпиВакКорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот, — отметила Непомнящих.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.