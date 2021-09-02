Лавров предупредил, что США могут попытаться выкрасть российских спортсменов

Фото: МИД РФ

США могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой, под предлогом допинговых проверок. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Россия продолжит искоренять допинговые нарушения среди спортсменов. Однако РФ также будет бороться с произволом, который происходит с российскими спортсменами на международной арене.

— Я не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, — отметил Лавров.

Он добавил, что антидопинговая система на данный момент контролируется западными странами, пишет РИА Новости.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на ОИ-2020 у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг.