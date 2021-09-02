Сбежавшего из суда во Владимире «вора в законе» задержали в Испании

Фото: оперативная съемка

Криминальный авторитет, сбежавший в прошлом году прямо перед началом судебного заседания во Владимире, задержан в аэропорту Барселоны, сообщила Национальная полиция Испании.

— Преступник классифицируется как жестокий и влиятельный «вор в законе» – высший уровень в российской криминальной иерархии – и находился в розыске с прошлого года, когда он сбежал из российского суда, —говорится в сообщении испанских полицейских.

По данным СМИ, речь идет о Леване Абуладзе (он же - Леван Сухумский — прим. «ВМ»). В декабре 2020 года он сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.

Он обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Задержание было произведено в тот момент, когда этот человек пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.

По данным полиции Испании, сотрудники заметили, что мужчина на контроле похож на опасного и влиятельного «вора в законе».

— Благодаря сотрудничеству с полицией Грузии выяснилось, что подозреваемый, ехавший с поддельным украинским паспортом, якобы намеревался продолжить работу своей организации в Испании анонимно, — сообщает ведомство страны.

СПРАВКА «ВМ»

Леван Сухумский (настоящее имя - Абуладзе Леван Хухутиевич) родился 29 сентября 1975 года в Сухуми. В декабре 2006 года в возрасте 31 года был коронован «вором в законе». 8 июня 2012 года был задержан в Москве с героином. Никулинский суд осудил на 3 года колонии общего режима по ст. 228 ч.2, 327 ч.3. Освободился 7 июня 2015 года.