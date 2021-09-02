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Турция и Катар выделили 30 миллионов долларов аэропорту Кабула

Иван Юминов

В мире
Турция и Катар выделили 30 миллионов долларов аэропорту Кабула
Фото: Pixabay

Аэропорт Кабула возобновит работу в течение двух дней после получения финансовой помощи от Катара и Турции. Об этом заявил представитель радикального движения «Талибан»* Шер Мохаммед Аббас Станекзай в четверг, 2 сентября.

— Аэропорт Кабула при финансовой поддержке в размере 30 миллионов долларов от Катара и Турции в течение двух дней начнет функционировать, — приводит его слова телеканал Tolo News.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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