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Более 20 человек погибли в США из-за последствий циклона «Ида»

Иван Юминов

В мире
Более 20 человек погибли в США из-за последствий циклона «Ида»
Фото: Twitter / NYPDnews

Жертвами циклона «Ида» в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси стали как минимум 22 человека.

По предварительным данным, среди жертв в Нью-Йорке оказались 48-летняя женщина, двухлетний мальчик, а также 50-летний мужчина. Восемь человек скончалось из-за того, что не смогли выбраться из затопленных подвалов.

Вице-губернатор региона Кэти Хочул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате, отмечает New Inform.

2 сентября сообщалось, что из-за «Иды» в Нью-Йорке оказались подтопленными метро и некоторые части города. Также было остановлено движение по ряду веток городского метро.

В штате Луизиана по причине циклона более 600 тысяч человек осталось без электричества. 30 августа президент США Джо Байден предупредил граждан о разрушительной силе «Иды» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Глава государства также пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и отметил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.

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