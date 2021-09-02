Лавров допустил, что США могут выкрасть подозреваемых в допинге спортсменов

Фото: МИД РФ

США под предлогом допинговых нарушений могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в четверг, 2 сентября.

— Я не исключаю, что так же, как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру, и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, — рассказал дипломат.

США при помощи «акта Родченкова» о борьбе с допингом могут выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, отмечает РИА Новости.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между ВАДА и РУСАДА. Суд смягчил санкции, сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. 2 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что на последних Играх у спортсменов из России не было положительных тестов на допинг.