Пентагон на вопрос о помощи сопротивлению в Афганистане заявил, что миссия США там завершена

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Пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби задали вопрос о помощи противникам радикального движения «Талибан»*, пришедшим к власти в Афганистане. Он ответил, что миссия США в государстве окончательно завершена.

— Военная миссия США в Афганистане завершена, — повторно произнес он в ответ на уточняющий вопрос об авиаударах по силам талибов*, сражающихся против сил сопротивления в Панджере, на брифинге в четверг.

При этом, США будут продолжать наносить дистанционные контртеррористические авиаудары по террористическим группировкам, если это потребуется. Но официально миссия в Афганистане завершена.

— Мы продолжим защищать наши интересы перед лицом обоснованных террористических угроз в любой точке мира, — ответил он на вновь заданный вопрос о помощи сопротивлению.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на такой же вопрос заявила, что ей нечего сказать, и посоветовала обратиться в Госдепартамент, передает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.