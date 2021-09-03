Мужчина украл сумку с 8,5 тысячами долларов в Видном

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Мужчина в подмосковном Видном украл сумку, в которой лежали 8,5 тысячи американских долларов. Позже его задержали. Об этом в четверг, 2 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел на лавочке вблизи Строительной улицы. Местный житель оставил на скамейке сумку с иностранной валютой, а ранее судимый 38-летний мужчина ее забрал. Злоумышленника позже обнаружили с помощью камер видеонаблюдения и задержали. При этом часть средств он уже успел спрятать — за тумбочку и в тайник, вырезанный в книге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила Петрова.

В августе сообщалось, что мужчина похитил «бесхозную» сумку с более чем 1,3 миллиона рублей на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в торгово-выставочном комплексе на Нахимовском проспекте. Мужчина заметил на скамейке оставленную без присмотра сумку и решил присвоить ее себе. Позже в полицию обратилась хозяйка аксессуара. Она заявила, что в сумке находилось 1,3 миллиона рублей.