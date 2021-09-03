«Норникель» и Росрыболовство попытаются прийти к мировому соглашению

Фото: vk.com/nornickel_official

Компания «Норникель» попытается решить судебный спор с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) посредством мирового соглашения. В ходе переговоров копания намерена урегулировать вопрос об иске на 58,7 миллиарда рублей, который ведомство предъявило к Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерняя структура «Норникеля» — прим. «ВМ»). Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил представитель компании.

По его словам, в связи с предстоящими переговорами между сторонами Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрения дела на 60 дней.

— Стороны проведут переговоры об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы, — сказал представитель компании.

Также он отметил, что мировое соглашение будет способствовать более эффективному и скорейшему восстановлению пострадавшей в результате разлива топлива экосистемы, передает «Прайм».

В июле этого года компания сообщила, что считает необоснованно завышенным размер ущерба водным биоресурсам в 58,65 миллиарда рублей, о котором заявило Росрыболовство. Компания планировала оспорить иск и методику расчета ущерба в суде после того, как получит документы Росрыболовства.

29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров.

В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

Позже «Норникель» выплатил штраф за ущерб от аварии в Красноярском крае. Все средства в размере 146 миллиардов рублей поступили в бюджет государства.