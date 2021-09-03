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Путин заявил, что у него нет мобильного телефона

Василий Плиткин

Общество
Путин заявил, что у него нет мобильного телефона
Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что у него нет мобильного телефона.

Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора Сергея Брилева.

Журналист спросил президента, пользуется ли он мобильным телефоном.

— Нет, — ответил Путин.

В январе 2019 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему у Владимира Путина нет мобильного телефона. Песков пояснил, что «глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность», передает RT.

При этом Песков отметил, что Путин прекрасно обходится без телефона.

Выступая в рамках ВЭФ, Владимир Путин также заявил, что Северный морской путь необходимо использовать для контейнерных перевозок. При этом такой вид транспортировки грузов должен быть экономически выгодным.

Кроме того, президент предложил отложить на год рассмотрение вопроса о пятилетней отсрочке проверки для бизнеса. По его словам, предложенный срок отсрочки довольно большой. Перед его утверждением следует оценить деятельность инвесторов.

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