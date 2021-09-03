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Грабитель-рецидивист похитил две бутылки водки из магазина в Марьине

Илья Ашуров

Происшествия
Грабитель-рецидивист похитил две бутылки водки из магазина в Марьине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На юго-востоке столицы полиция задержала 38-летнего ранее судимого мужчину, который ограбил продуктовый магазин. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в торговом зале магазина, расположенного в районе Марьино. Злоумышленник взял со стеллажей интересующую его продукцию — две бутылки водки и пять пачек кофе — и проследовал к выходу, не собираясь оплачивать покупку. Продавец попросил мужчину заплатить за указанные товары, однако тот покинул магазин, оставив замечание без внимания.

Вскоре полиция задержала грабителя.

По словам администрации магазина, общая стоимость похищенных товаров составила 1200 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В августе сообщалось, что квартиру 35-летней москвички в Хамовниках ограбили на шесть миллионов рублей. Женщина занимает должность заместителя генерального директора крупной фирмы. Деньги, по словам сотрудников полиции, находились в сумке внутри квартиры. По данному факту была проведена проверка.

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