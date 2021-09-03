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Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей 2 сентября

Илья Ашуров

Общество
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей 2 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 30 миллионов российских пенсионеров получили 2 сентября выплату в 10 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 сентября, на полях Восточного экономического форма (ВЭФ) сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

— Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день. Это, в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане, — цитирует министра РИА Новости.

В четверг, 2 сентября, получающие пенсию на банковскую карту пенсионеры получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Всего в стране свыше 30 миллионов таких пенсионеров. Еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию на дому через отделения «Почты России» или других операторов, выплатят указанную сумму вместе с ближайшей пенсией начиная с 3 сентября.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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