Путин оценил возможность проведения в России Олимпийских игр

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Олимпийских игр в стране. Владивосток является одной из перспективных площадок, где они могли бы состояться. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

По словам президента, из-за пандемии коронавируса на проведение Олимпиады претендует все меньшее количество стран. В частности, из-за того, что граждане могут выступать против проведения массовых мероприятий. Так, протестные манифестации были даже в момент проведения Игр в Японии, напомнил президент.

Глава государства добавил, что Россия поддерживает принципы олимпизма и надеется, что они не будут извращаться.

— Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать, — сказал Путин.

Также президент отметил, что проведение масштабных мероприятий способствует развитию региона, передает РИА Новости.

Также 3 сентября Путин на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

При этом, по словам президента, Москва до сих пор не получила гарантий от Токио о том, что американские военные силы не будут размещены рядом с границами России. Владимир Путин пояснил, что при разговорах о мирном договоре необходимо обеспечить мирное будущее. Это значит, что не должно быть никаких неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи российских границ, отметил президент.