Кремль рассмотрит обращение СМИ о поправках в закон об иностранных агентах

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Российские власти рассмотрят обращение СМИ, в котором предлагается внести поправки в закон об иностранных агентах. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, адресованное Кремлю обращение является конструктивным. По этой причине оно будет рассмотрено на предмет реализуемости.

— Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим, — цитирует Пескова РИА Новости.

27 августа на сайте телеканала «Дождь»* и других российских СМИ появилось обращение к президенту РФ Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В обращении предлагалось аннулировать действующий список «иностранных агентов», а также внести поправки в соответствующий закон.

До этого Дмитрий Песков заявил, что при включении телеканала «Дождь»* в список СМИ-иноагентов Министерство юстиции выполняло положение закона и свою работу.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов телеканал «Дождь»* в пятницу, 20 августа. Кроме того, в список было добавлено издание «Важные истории»* — юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвийской Республике. Иноагентами также признаны семь журналистов.

*Организация признана в России иноагентом.