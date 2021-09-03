Адвокат прокомментировал слова Лаврова про личность Сталина

Фото: МИД РФ

Нападки на Иосифа Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. Об этом рассказал адвокат Денис Куликов, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, нападки на личность Сталина являются желанием зарубежных оппонентов ослабить Россию. В настоящее время победа в Великой Отечественной войне — скрепа, объединяющая народы России.

— Миллионы жителей СССР восхищались Сталиным и глубоко почитали его. Мы не можем перечеркнуть жизни и подвиг этих людей, многие из которых приняли участие в Великой Отечественной войне, а также в восстановлении нашей страны после нее. Поэтому очернять фигуру Иосифа Виссарионовича, стигматизировать те годы в корне неверно, — отметил Денис Куликов.

Он напомнил, что в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете реабилитации нацизма. За подобное деяние предусматривается штраф до пяти миллионов рублей или максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде глава российского внешнеполитического ведомства назвал попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» эпохи частью атаки на национальное прошлое нашей страны и итоги Второй мировой войны. По его словам, подобные нападки происходят из желания переписать историю и политически ослабить Россию.

Данная точка зрения вызвала неоднозначную реакцию и сообщения об оправдании «преступлений сталинизма». Министр посчитал подобную интерпретацию его слов «подлой».

До этого Лавров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «держит за дураков» своих собеседников, заявив, что Россия не выполняет Минские соглашения. По его словам, у Москвы «четкая и жесткая позиция» в данном вопросе. При этом украинская сторона нарушает минские договоренности.