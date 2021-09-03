Почти 12,5 миллиона пенсионеров в России получат 10 тысяч рублей с 3 сентября

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Почти 12,5 миллиона пенсионеров, получающих пенсию через «Почту России» и другие доставочные организации, начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей с пятницы, 3 сентября. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Гражданам, которые получают пенсию через «Почту России» и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 миллиардов рублей для 12,5 миллиона наших граждан, — отметила Голикова.

Голикова напомнила, что 30,2 миллиона российских пенсионеров получили 2 сентября выплату в 10 тысяч рублей на общую сумму 302 миллиарда рублей.

Вице-премьер также отметила, что выплата в 10 тысяч рублей военным пенсионерам и в 15 тысяч рублей военнослужащим начнут проводить со следующей недели, пишет РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.