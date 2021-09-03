Голикова назвала срок выплат российским военным

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Новые единовременные выплаты начнут начислять военным на следующей неделе. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в Министерстве финансов РФ направили средства для выплат федеральным органам власти 2 сентября.

Вице-премьер отметила, что выплаты в 10 тысяч рублей военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах, а также выплаты в 15 тысяч рублей военнослужащим начнут проводить со следующей недели, пишет РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим. 31 августа президент подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и силовикам.