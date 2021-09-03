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Москвичи почтили память жертв теракта на площади перед Театральным центром

Илья Ашуров

Общество
Москвичи почтили память жертв теракта на площади перед Театральным центром
Москвичка не может сдержать слез около памятника жертвам бесланской трагедии. Сотни неравнодушных горожан в годовщину страшного теракта принесли сюда цветы, игрушки и открытые бутылки с водой / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Представители общественности столицы, некоммерческих организаций общественных объединений города, вместе с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы собрались на площади перед Театральным центром на Дубровке, чтобы возложить цветы к мемориальной доске «Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке».

Именно здесь 23 октября 2002 год был захвачен театральный зал. В эпицентре террористического акта оказались 916 человек. Погибли 128 людей.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.

В середине июля сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве.

Злоумышленником оказался россиянин, его задержали в рамках проведенных мероприятий. Он планировал совершить теракт в июле, взорвав бомбу в местах массового скопления людей.

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