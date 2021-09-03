Москвичи почтили память жертв теракта на площади перед Театральным центром

Москвичка не может сдержать слез около памятника жертвам бесланской трагедии. Сотни неравнодушных горожан в годовщину страшного теракта принесли сюда цветы, игрушки и открытые бутылки с водой / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Представители общественности столицы, некоммерческих организаций общественных объединений города, вместе с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы собрались на площади перед Театральным центром на Дубровке, чтобы возложить цветы к мемориальной доске «Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке».

Именно здесь 23 октября 2002 год был захвачен театральный зал. В эпицентре террористического акта оказались 916 человек. Погибли 128 людей.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.

В середине июля сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве.

Злоумышленником оказался россиянин, его задержали в рамках проведенных мероприятий. Он планировал совершить теракт в июле, взорвав бомбу в местах массового скопления людей.