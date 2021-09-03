Движение транспорта на Большом Москворецком мосту ограничат 4 сентября

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Россия, Москва, Большой Москворецкий мост Карта всех событий

Движение транспорта по Большому Москворецкому мосту в центре столицы ограничат в субботу, 4 сентября, из-за киносъемок. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что транспортное движение ограничат с 00:01 до 7:00.

При этом автомобилисты смогут добраться до нужного адреса без изменения маршрута из-за транспортных ограничений. По Большому Москворецкому мосту в сторону Красной площади можно будет проехать по одной полосе, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В среду, 3 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что бесплатный автобус начнет курсировать между Крюковской и Привокзальной площадями с 4 сентября по причине ремонта станции «Крюково» в Зеленограде.

На данном участке будет предусмотрено четыре транспортных средства, из-за чего интервалы будут составлять 10–15 минут. Курсировать бесплатные автобусы будут с 6:00 до 22:00.

Также компенсационный маршрут появится в сентябре в воскресные дни на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Здесь изменится расписание электричек, в связи с чем будут курсировать бесплатные автобусы.