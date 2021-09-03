Бесплатный маршрут будет курсировать между Крюковской и Привокзальной площадями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бесплатный автобус начнет курсировать между Крюковской и Привокзальной площадями с 4 сентября по причине ремонта станции «Крюково» в Зеленограде. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Сперва компенсационный маршрут (КМ) пройдет от станции «Крюково» по Крюковской эстакаде к Привокзальной площади, а после проследует на Заводскую улицу, Старокрюковский проект и Солнечную аллею. Отмечается, что автобус будет ходить против часовой стрелки по кольцу.

В департаменте добавили, что КМ будет следовать со всеми остановками. На данном участке предусмотрено четыре транспортных средства, из-за чего интервалы будут составлять 10–15 минут.

Также для пассажиров с 6:00 до 22:00 будет открыт переход через пути, на котором будут дежурить сотрудники Центра содействия мобильности пассажиров.

— Время работы маршрута — с 6:00 до 22:00 во все дни недели, — подытожили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 30 августа, в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на слова председателя Анастасии Пятовой сообщили, что Российским железным дорогам (РЖД) передадут в аренду земельный участок в Зеленограде для ремонта станции Московских центральных диаметров (МЦД-3) Крюково.