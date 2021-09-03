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Контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам*

Анастасия Волоснова

В мире
Контроль над провинцией Панджшер перешел к талибам*
Фото: public domain

Контроль над провинцией Панджшер перешел к радикальному движению «Талибан»*. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в штаб-квартире полиции в Кабуле.

При этом из страны бежали вице-президент Афганистана Амрулла Салех и министр обороны Афганистана Ахмад Масуд.

— Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали, — цитирует РИА Новости сообщение штаб-квартиры полиции.

Видео: Telegram-канал RT

Накануне сообщалось, что талибы* пытались штурмовать долину в неподконтрольной провинции с двух направлений. Боевики «Талибана»* наступали со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

Также 2 сентября фронт сопротивления заявил, что за четыре дня боев за Панджшерскую долину погибли 350 боевиков радикального движения «Талибан»*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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