Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника челябинской таможни за мошенничество
Таганский суд Москвы в пятницу, 3 сентября, арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе суда.
Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
По версии следствия, Лутфуллоев мог быть посредником между предпринимателем и должностными лицами таможенных органов, обеспечивая бизнесмену беспрепятственный ввоз незаконных товаров из КНР в РФ. Он был уволен из органов ФТС пять лет назад.
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