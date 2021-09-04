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Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника челябинской таможни за мошенничество

Юлия Курганова

Происшествия
Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника челябинской таможни за мошенничество
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Таганский суд Москвы в пятницу, 3 сентября, арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни Сухроба Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе суда.

Его обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, Лутфуллоев мог быть посредником между предпринимателем и должностными лицами таможенных органов, обеспечивая бизнесмену беспрепятственный ввоз незаконных товаров из КНР в РФ. Он был уволен из органов ФТС пять лет назад.

суд.mp4 / Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Преступный дуэт черных риелторов предстанет перед судом в Москве. Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины и женщины, которые пытались заполучить квартиру умершей москвички.

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