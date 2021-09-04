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Участники «Талибана»* захватили офис губернатора провинции Панджшер

Виктория Сикерина

В мире
Участники «Талибана»* захватили офис губернатора провинции Панджшер
Фото: public domain

Участники движения «Талибан»* заявили, что произвели захват офис губернатора провинции Панджшер. Об этом сообщили в субботу, 4 сентября, местные корреспонденты.

Захват произошел с результате вооруженных действий с представителями сопротивления.

— По неподтвержденным данным, силы «Талибана»* вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции, — передает издание «Times of India».

Однако Фронт национального сопротивления Афганистана отметил, что талибы* пытались захватить высоты Дарбанда на границе между провинциями Каписа и Паджшера. Однако силы сопротивления отбросили участников движения, сообщает РИА Новости.

В субботу, 4 сентября, талибы* для разгона женской акции применило слезоточивый газ, участники движения начали стрелять в воздух. Жительницы Афганистана с протестом вышли на улицы Кабула и призвали к равноправию.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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