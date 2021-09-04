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Стало известно о состоянии девушки, которую 10 дней держали в подвале гаража

Виктория Сикерина

Происшествия
Стало известно о состоянии девушки, которую 10 дней держали в подвале гаража
Фото: Pixabay

Девушка, которую на протяжении 10 дней держали в подвале гаража в Нижнем Новгороде, отказалась от медицинской помощи. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в местных правоохранительных органах.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент девушка чувствует себя хорошо.

— С ней все в порядке, от медицинской помощи отказалась, — передает РИА Новости со ссылкой на слова сотрудников органов.

В пятницу, 3 сентября, Следственный комитете (СК) РФ сообщил, что мужчина десять дней удерживал 23-летнюю девушку в подвальном помещении гаража. Они познакомились на сайте знакомств, а 24 августа встретились. В результате гражданин увел новую знакомую в неизвестном направлении. Связь с ней потеряли друзья и близкие.

После заявления о случившемся сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия. Через 10 дней они отыскали девушку в подвале гаража в Приокском районе города.

Полицейские нашли и задержали 39-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека». Сейчас он находится под стражей.

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