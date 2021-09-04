Главнокомандующий ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.
— Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже, — сказал он в эфире Пятого канала, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы.
Залужный стал главнокомандующим ВСУ в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.
Генерал ВСУ раскрыл правду о военных силах России и Украины. Военные возможности РФ значительно превосходят украинские. Киев не должен обманывать себя и Россию о своих небольших военных возможностях.
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