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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

— Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже, — сказал он в эфире Пятого канала, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы.

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.

Генерал ВСУ раскрыл правду о военных силах России и Украины. Военные возможности РФ значительно превосходят украинские. Киев не должен обманывать себя и Россию о своих небольших военных возможностях.