Снаряд времен ВОВ нашли в Балашихе
В подмосковном городе Балашиха нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщается в субботу, 3 сентября, на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Снаряд обнаружили в микрорайоне Саввино на улице Загородная, 74.
Около боеприпаса была оперативно выставлена охрана силами ОМВД. В настоящее время снаряд изъяли и уничтожили специалисты Минобороны России, передает портал «Подмосковье сегодня».
3 сентября мину времен ВОВ обнаружили в ходе ремонтных работ на востоке Москвы. На место происшествия были вызваны экстренные службы.
Читайте также: