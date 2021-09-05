Снаряд времен ВОВ нашли в Балашихе

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В подмосковном городе Балашиха нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщается в субботу, 3 сентября, на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Снаряд обнаружили в микрорайоне Саввино на улице Загородная, 74.

Около боеприпаса была оперативно выставлена охрана силами ОМВД. В настоящее время снаряд изъяли и уничтожили специалисты Минобороны России, передает портал «Подмосковье сегодня».

3 сентября мину времен ВОВ обнаружили в ходе ремонтных работ на востоке Москвы. На место происшествия были вызваны экстренные службы.