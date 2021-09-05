Появилось видео поднятия со дна озера рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сотрудникам МЧС удалось поднять на поверхность Курильского озера вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке 12 августа. В Сети появились кадры проведенной операции.

На них видно, как вертолет медленно всплывает на поверхность. Для его поднятия используется специальное оборудование и катер.

Видео: Telegram / LIFESHOT

30 августа заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил о проведении успешной попытке поднятия вертолета. По его словам, вертолет подняли на 40 метров. Он находился в 570 метрах от берега.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.