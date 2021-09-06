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СМИ: Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час

Михаил Алимов

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СМИ: Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час
Фото: Pixabay

На всей территории Гвинеи объявлен комендантский час. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает агентствоФранс Пресс.

Агентство ссылается на местных военных, зачитавших обращение в эфире гвинейского телевидения. Точных сроков комендантского часа объявлено не было. Отмечается, что он будет действовать до ближайшего уведомления, передает РИА Новости.

Лидер военных мятежников в стране полковник Мамади Думбуя недавно сообщил, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем.

До этого Думбуя объявил о роспуске правительства, закрытии границ и отмене конституции.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конари рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По информации СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Путч возглавляет полковник Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

Вскоре стало известно, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Операция была проведена силами специального назначения под руководством Думбуи. Также под арестом оказались ряд высокопоставленных лиц.

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