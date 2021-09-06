В Минздраве сообщили, что в России могут появиться новые схемы лечения COVID-19

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В новой версии методических рекомендации Министерства здравоохранения (Минздрав) РФ по лечению COVID-19 могут появиться альтернативные схемы противодействия инфекции. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

По его словам, основную часть нового варианта рекомендаций составят вновь зарегистрированные препараты, а также те, что уже применяются в России для лечения коронавируса.

— Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках, — сказал Фисенко.

В настоящее время в стране действует 11-я версия методических рекомендаций по лечению COVID-19. Она была опубликована в мае 2021 года, передает РИА Новости.

24 августа Минздрав обновил временные рекомендации по механизму проведения вакцинации от коронавируса. В них было указано, что людям старше 60 лет официально разрешено применение вакцины «Спутник Лайт». Ее советуют использовать для повторной вакцинации. Кроме того, данным препаратом смогут привиться и переболевшие COVID-19.

26 августа Минздрав зарегистрировал пятую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.