«Это все — ролевые игры»: похититель нижегородской эскортницы рассказал свою версию случившегося

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Подозреваемый в похищении и изнасиловании 23-летней девушки в Нижнем Новгороде Сергей Свешников на допросе сообщил, что все произошедшее — ролевые игры. Об этом стало известно в понедельник, 6 сентября.

По данным СМИ, мужчина заявил следователям, что девушка находилась в его заточении и вступала с ним в интимную связь добровольно, и никаких насильственных действий он в ее отношении якобы не предпринимал.

На вопрос о наручника, в которые он заковал свою жертву, подозреваемый ответил, что они нужны были для проведения ролевых игр, а хорошо оборудованный гараж он использовал для проведения досуга с друзьями и в качестве укрытия от жены в период ссор, передает LIFESHOT.

Подробности преступления, о котором идет речь, стали известны 3 сентября. Мужчина насильно прятал в подвале своего гаража 23-летнюю девушку, с которой познакомился на сайте знакомств. В гараже он насиловал ее в течение десяти дней.

Знакомые девушки, потеряв с ней связь, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Спустя несколько дней они обнаружили пропавшую девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На опубликованных кадрах из гаража видно, что подвал был оборудован всем необходимым для жизни. В помещении были кровать, ванна, туалет. Во время допроса потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвал, где удерживал с начала ее исчезновения. Девушка призналась, что похититель изнасиловал ее.

Видео: сайт СК РФ по Нижнему Новгороду

Полную историю произошедшего преступления читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».