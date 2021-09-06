Продлить действие QR-кода после ревакцинации будет возможно в сентябре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сервис по продлению действия QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю в Москве. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в Telegram-канале Оперштаба столицы.

Отмечается, что обновленный код будет действовать в течение года. Он сгенерируется сразу же после введения однокомпонентной прививки или после первой дозы двухкомпонентной вакцины.

В ведомстве отметили, что у граждан не должно возникнуть трудностей с продлением действия кода, так как после первичной вакцинации он действует год.

— После создания QR-код сразу же приходит в СМС, становится доступен в электронной медицинской карте, также получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru, — добавили в Оперштабе Москвы.

Цифровой QR-код позволяет гражданам посещать учреждения и мероприятия, в которых действует COVID-free зона. В случае ревакцинации сертификат выдают на федеральном портале государственных услуг.

— Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений, — подытожили в Telegram-канале.

В понедельник, 6 сентября, в ассоциации туроператоров сообщили, что привитые российские туристы смогут без карантина попасть в восемь провинций Таиланда.