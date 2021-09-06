Движение на участке Сокольнической линии метро восстановлено после задымления

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Россия, Москва, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

На участке Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западная» до «Университета» восстановили движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 6 сентября.

— Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено, — говорится в сообщении.

Также для пассажиров вновь открыта станция «Проспект Вернадского», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Людей эвакуировали со станции из-за задымления в поезде и на платформе. Она была временно закрыта на вход, а поезда в направлении центра проезжали «Проспект Вернадского» без остановки.

Причиной инцидента, как уточнил источник «ВМ» в экстренных службах, стало короткое замыкание электрооборудования в пятом от начала состава вагоне. Его оперативно удалось ликвидировать.