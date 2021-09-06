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Зеленский призвал США сохранить санкции против «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Политика
Зеленский призвал США сохранить санкции против «Северного потока — 2»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в офисе главы государства в понедельник, 6 сентября.

— Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено, — рассказал он.

Зеленский также поблагодарил приехавших в страну конгрессменов за понимание угроз безопасности, которые якобы несет реализация проекта, отмечает RT.

6 сентября сообщалось, что в Балтийском море провели сварку последней трубы «Северного потока — 2». Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует ввести его в эксплуатацию до конца 2021 года.

В ближайшее время труба будет погружена на дно моря в германских водах. Затем будет соединен участок, протянутый от берега Германии, с участком, идущим из вод Дании. После этого специалисты проведут пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против его строительства выступают США, страны Евросоюза и Украина.

Вашингтон ввел в декабре 2019 года санкции против «Северного потока — 2». В мае 2021 года США отказались от санкций против его оператора, компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры западных стран считают строительство газопровода политическим решением, но президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что страна преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируется начать до конца года.

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